Государство сообщило россиянам, какие автомобили можно купить со скидкой.

В рамках государственной программы льготного автокредитования россияне могут приобрести автомобиль отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей. Об этом сообщает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на высказывание директора финансового департамента компании «Рольф» Ольги Бойко.

По информации эксперта, благодаря господдержке доступны для покупки автомобили марок LADA, УАЗ и ГАЗ, а также линейка «Москвичей», электромобили компании «АмберАвто» из Калининградского завода «Автотор» и электромобили Evolute, собираемые на производстве «Моторинвест» в Липецкой области.

«Для многих семей, молодых специалистов и жителей регионов это отличная возможность приобрести современный автомобиль с минимальной финансовой нагрузкой», — подчеркнула Ольга Бойко.

Она также добавила, что воспользоваться льготной программой могут только граждане РФ, которые приобретают автомобиль в кредит впервые, обладающие доходом, соответствующим установленным требованиям, а также соответствующие другим критериям.

Помимо указанных категорий, на выгодных условиях кредитования могут рассчитывать граждане с ограниченными возможностями, военнослужащие, а также работники учреждений образования и здравоохранения. Стандартная скидка составляет 20%, но при приобретении электромобиля некоторые граждане могут рассчитывать на скидку в 35%, однако ее размер не превысит 925 тысяч рублей, подчеркнула Бойко.

Ранее стало известно, что объем выданных кредитов на покупку автомобилей в России в 2024 году увеличился на 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Согласно отчету ВТБ, автокредитование стало единственным сегментом розничного кредитного рынка, который показал рост по итогам прошлого года.

Автор: Иван Бахарев