Эксперт назвал 5 техник, как правильно торговаться при покупке подержанного автомобиля

Содержание:

Грамотно проведённые переговоры способны значительно сократить расходы при покупке автомобиля с пробегом. Эксперт по работе с профессиональными продавцами компании Haraba Камил Камилов поделился с «Автоновостями дня» пятью эффективными стратегиями торга для покупателей автомобилей на вторичном рынке.

По словам специалиста, зачастую потенциальные покупатели испытывают трудности при обсуждении цены транспортного средства. Причину этого Камил Камилов видит в том, что сделки с высокими суммами происходят нечасто, а возможность реального торга предоставляется ещё реже.

«На самом деле это не так. Важно помнить, что осмотр и даже тест-драйв – это всего лишь этап выбора. Каждая из приведённых ниже переговорных техник проверена на практике и поможет вам чувствовать себя намного увереннее при обсуждении цены», — отметил Камил Камилов.

Анализ рынка

Эксперт рекомендует опираться не на эмоции, а на конкретные цифры при обсуждении стоимости автомобиля. Именно такая стратегия, по его мнению, наиболее результативна.

Рекомендации по применению:

Перед встречей с продавцом уделите 1-2 часа анализу объявлений о продаже идентичных моделей того же года выпуска и состояния. Особое внимание уделяйте автомобилям с похожим пробегом и в вашем регионе.

Вычислите среднюю стоимость на рынке, выбрав 5-7 близких по параметрам вариантов или с помощью онлайн-сервисов для оценки авто.

Ищите объявления с более низкой ценой и выясняйте, чем она обусловлена. Возможно, именно они отражают реальную рыночную стоимость.

Аргументируйте свою позицию фактами: например, укажите, что средняя цена аналогичных авто – 1 200 000 рублей, а предложенная – 1 300 000 рублей, и предложите обсудить причины расхождения.

Почему техника работает

Такой подход переводит разговор из плоскости эмоций в деловую сферу. Продавец, заинтересованный в продаже, будет вынужден либо обосновать цену, либо уменьшить её, подчёркивает специалист.

Аргументированный торг

Данная стратегия подразумевает не просто обсуждение стоимости, а указание на конкретные недостатки, которые потребуют дополнительных вложений от нового владельца.

Рекомендации по применению:

Тщательно осмотрите автомобиль и перечислите все найденные дефекты. Каждый из них — повод для снижения цены.

Колёса: «Зимняя резина почти стерта, через сезон придётся покупать новую. Это минус 50 000 рублей от цены».

Кузов: «На двери царапина, потребуется локальная покраска. Это ещё 15 000 рублей».

Салон: «Потёртости на руле, необходима перетяжка. Минус 10 000 рублей».

Техника: «Согласно регламенту, требуется замена ремня ГРМ, значит, мне придётся заняться этим сразу. Минус 50 000 рублей».

Почему техника работает

Вы доказываете, что запрашиваемая цена соответствует идеальному состоянию автомобиля, а данный экземпляр требует дополнительных затрат. Таким образом, торг становится объективным и обоснованным, отмечает эксперт.

Фото: Автоновости Дня

Покупка с условием

В этой ситуации покупатель не просто просит скидку, а предлагает продавцу определённые условия, способные быть интересными для обеих сторон.

Рекомендации по применению:

Предложите продавцу: «Если вы прямо сейчас согласитесь на цену в 1 150 000 рублей, то я готов заключить сделку сегодня и внести предоплату».

Альтернатива: «Если вы предоставите скидку в 100 000 рублей, я готов забрать автомобиль в течение двух дней и рассчитаться наличными».

Почему техника работает

Таким образом, продавец видит, что покупатель настроен серьёзно и готов завершить сделку в короткие сроки, подчёркивает эксперт.

Молчаливая пауза

После озвучивания своей цены рекомендуется сделать паузу в разговоре. Как показывает практика, тот, кто первым нарушит молчание, обычно идет на уступки.

Рекомендации по применению:

Продавец называет свою цену;

Вы спокойно и аргументированно, используя предыдущие техники, называете свою сумму;

Далее молчите: не оправдывайтесь, не повторяйте доводы, не проявляйте суеты. Осматривайте автомобиль и сохраняйте молчание;

Как правило, спустя 10-20 секунд продавец предлагает компромиссный вариант.

Почему техника работает

Психологический дискомфорт от молчания часто побуждает продавца проявить гибкость. Опасаясь, что покупатель уйдёт, продавец может сам сделать уступку, поясняет Камилов.

Холодный расчет

Эксперт отмечает, что основной аргумент покупателя — готовность отказаться от сделки. Важно быть внутренне готовым попрощаться и уйти без покупки.

Рекомендации по применению:

Внимательно выслушайте аргументы продавца;

Озвучьте своё последнее предложение;

Если продавец не соглашается, спокойно заявите: «Я понимаю. К сожалению, это максимальная сумма, которую я готов потратить. Очень жаль, что не договорились. Спасибо за ваше время. Всего доброго», после чего уходите.

Почему техника работает

В половине случаев продавец может попытаться вернуть вас и согласиться на ваши условия. Осознание потерянной сделки зачастую влияет на решение.

Если уступки не последовало, вы сохранили средства и можете продолжить поиск.

Такая стратегия помогает избежать эмоциональной зависимости от конкретного автомобиля и не переплачивать.

В завершение Камил Камилов советует всем, кто выбирает авто с пробегом, сохранять вежливость, спокойствие и уверенность в процессе переговоров. Он напомнил, что торг — это деловой процесс, в котором обе стороны стремятся достичь своих целей.

Напомним, ранее «Автоновости дня» сообщали, что согласно исследованию, почти треть россиян готовы ехать за автомобилем в другой город, а более половины покупателей заранее определяются с выбором марки и модели.

Автор: Иван Бахарев