Как охладить салон авто в жару: советы для водителей из России

Эксперт Никита Гудков поделился советами о том, как быстро охладить салон автомобиля во время жары. При использовании кондиционера важно помнить о двух основных принципах.

Специалист рекомендует охлаждать грудь, спину и руки, направляя поток воздуха через центральные дефлекторы и максимально открыв их. Температура воздуха, поступающего в салон, не должна быть слишком холодной, чтобы избежать возможности простуды в жару.

Эксперт Гудков считает оптимальной температуру в салоне на уровне груди от 18 до 22 °C и предупреждает о том, что эти цифры не должны путаться с показаниями на панели управления климат-контролем. Они являются всего лишь условными единицами, отражающими уровень комфорта, который может различаться в разных странах. Рекомендуется установить на панели те параметры, которые приятны лично вам, а затем нажать на кнопку Auto.

Если машина нагрелась под солнцем, то имеет смысл открыть окна, однако, если работает кондиционер, открытые окна будут мешать процессу охлаждения салона, подчеркивает специалист.

Также Гудков напомнил о нескольких простых предотвращающих мерах, которые помогут избежать перегрева автомобиля: парковаться в тени, уметь предсказывать движение солнца и установить отражающие шторки на окна, особенно на переднее стекло.

Фото: Carsweek.ru

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