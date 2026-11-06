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Россиянам представили новый полноприводный автомобиль стоимостью менее 1 млн рублей.

Новый Suzuki Alto с правым рулём и подключаемым полным приводом предлагают привезти из Японии во Владивосток под заказ примерно за 900 тысяч рублей.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
06.11.2026, 18:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Продавцы из Владивостока предлагают тем, кого не беспокоит правый руль, заказать из Японии новый городской хэтчбек Suzuki Alto. Один из автомобилей с полным приводом выставлен на классифайде за 900 тысяч рублей, выяснили «Автоновости дня».

Как указано в объявлении, сумма в 900 тысяч рублей является ориентировочной. Итоговая стоимость, как и в случае с другими машинами, поставляемыми под заказ, определяется курсом валют на день сделки, затратами на доставку в конкретный город, расходами при «растаможке» и другими факторами.

За эту сумму во Владивостоке предлагают привезти полноприводный Suzuki Alto. Хэтчбек оснащён бензиновым «атмосферником» объёмом 0,7 литра, который развивает 46 л. с. и 55 Нм крутящего момента. Двигатель работает в связке с вариатором, а максимальная скорость автомобиля составляет 135-140 км/ч.

Система полного привода является подключаемой. За её работу отвечает электромагнитная муфта: при пробуксовке передних колёс она автоматически подключается и передаёт крутящий момент на задние. Такая ситуация обычно возникает на скользкой, грязной или заснеженной дороге.

Suzuki Alto
Фото: Автоновости Дня

Предлагаемый к заказу хэтчбек представлен в комплектации 660L. В неё входят передние и задние парктроники, подогрев зеркал, заднего стекла и передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, а также передние и задние электростеклоподъёмники. Кроме того, автомобиль получил полный набор подушек безопасности со шторками, кондиционер и базовые системы безопасности, включая ABS, EBD и ESP.

Ранее в России начали продавать другой японский хэтчбек с правым рулём — Suzuki Hustler. Автомобиль 2024 года выпуска можно заказать во Владивостоке по цене от 880 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Suzuki (96)

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