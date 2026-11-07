Россиянам предложили надежный и доступный кроссовер Volkswagen — он дешевле Geely и Tenet

В Россию начал поступать еще один европейский кроссовер, адаптированный для китайского рынка. Компактный Volkswagen T-Roc выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Автомобили доступны в наличии и под заказ по цене от 2,2 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

При этом стоимость машин, предлагаемых под заказ, обычно носит ориентировочный характер. Итоговая цена зависит от нескольких факторов, включая курс валют, расходы на логистику и «растаможку», комиссию продавца и другие затраты.

Фото: Автоновости Дня

В Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге новый Volkswagen T-Roc из Китая предлагают привезти «под ключ» примерно за 2 190 000 рублей. Комплектация автомобиля в Иркутске не уточняется. В Москве и Санкт-Петербурге кроссоверы представлены в исполнении Chenguang.

В оснащение этой версии входят панорамная крыша, сиденья с отделкой эко-кожей, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Также автомобилю полагаются 18-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, электростеклоподъемники всех дверей и многофункциональный руль.

Кроссоверы стоимостью 2 190 000 рублей оснащены 1,4-литровым турбированным двигателем TSI EA211 мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Независимо от комплектации привод может быть только передним.

В Воронеже и Твери аналогичный кроссовер готовы привезти за 2 250 000 рублей. В Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и Вологде поставку оценили в 2 300 000 рублей. При заказе в Краснодаре, Тюмени, Кирове и Перми автомобиль обойдется примерно в 2 350 000 рублей, а в Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону — примерно в 2 400 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Для сравнения, самые доступные кроссоверы в российской линейке Geely стоят дороже: цена Coolray начинается от 2 774 990 рублей, а Cityray — от 2 954 990 рублей. Паркетник Volga K40 нижегородской сборки предлагается минимум за 2 849 000 рублей. За Tenet T4L в максимальной комплектации, который выпускают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, дилеры просят 2 494 000 рублей.

Еще около сотни автомобилей Volkswagen T-Roc продается из наличия. Самые доступные экземпляры стоят 2 400 000 рублей в Тюмени, 2 700 000 рублей в Казани и минимум 2 790 000 рублей в Москве.

В остальных городах цены на имеющиеся в наличии Volkswagen T-Roc выглядят следующим образом:

Краснодар — от 2 895 000 рублей;

Сочи и Воронеж — от 2 900 000 рублей;

Набережные Челны — от 2 950 000 рублей;

Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — от 2 990 000 рублей;

Екатеринбург — от 3 049 000 рублей;

Сургут — от 3 145 000 рублей;

Кемерово — от 3 345 000 рублей;

Санкт-Петербург — от 3 370 000 рублей;

Альметьевск — от 3 450 000 рублей.

У официальных дилеров Volkswagen в Москве и Санкт-Петербурге кроссоверы T-Roc стоят 3 900 000-3 950 000 рублей. В эти цены включен коммерческий утильсбор, а сами дилеры предоставляют на автомобили собственную гарантию.

Как правило, такие машины оснащены более мощным 1,5-литровым турбомотором TSI Evo2 мощностью 160 л. с. В паре с ним работает тот же семиступенчатый «робот» DSG.

Ранее Volkswagen T-Roc попал в «пятерку» самых надежных автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников по версии авторитетного портала WhatCar и страховой компании MotorEasy. Показатель надежности модели составил 99%, а за последние два года с поломками столкнулись лишь 4% владельцев.

Тем временем в Россию все чаще поставляют новые кроссоверы Volkswagen Tiguan L Pro с китайского рынка. На одном из классифайдов представлено несколько сотен таких автомобилей. Их можно приобрести из наличия или заказать по цене от 3,5 млн рублей с передним приводом и от 4 млн рублей — с полным.

Автор: Иван Бахарев