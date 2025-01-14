Автопроизводители обещают россиянам долгожданный аналог Volkswagen Jetta по цене Lada Aura

На российском авторынке готовится к появлению новый седан - Jetta VA7. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей марки. В настоящее время специалисты компании изучают запросы потенциальных покупателей, чтобы определить потенциальный интерес к новинке.

Длина седана Jetta VA7 составляет 4773 мм, колесная база - 2731 мм. Эту модель можно сравнить с Volkswagen Sagitar - удлиненная версия Volkswagen Jetta, предназначенная для китайского рынка. Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач.

Jetta VA7 собирают в Китае с конца прошлого года, и недавно начались официальные продажи этой модели. Самая доступная версия седана для китайских покупателей стоит 99 700 юаней (примерно 1,4 млн рублей), тогда как топовая комплектация обойдется в 129 700 юаней (1,8 млн рублей). В России автомобиль будет продаваться по более высокой цене. Предполагаемый ценовой диапазон - от 2,6 до 2,9 млн рублей. За схожие суммы на данный момент можно приобрести отечественный бизнес-седан Lada Aura.

В текущий модельный ряд Jetta для России входят седан VA3 (начиная с 1 928 000 рублей) и кроссоверы VS5 (от 2 952 000 рублей) и VS7 (от 3 217 000 рублей).

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что седан Jetta VA3 вошел в список самых доступных автомобилей параллельного импорта.