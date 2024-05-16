Лучшие китайские кроссоверы для российских покупателей на вторичном рынке. Их можно смело выбирать.

Как известно, новости о китайских кроссоверах с высокими ценами не проходят незамеченными, и не каждому по карману такие автомобили. Именно поэтому часть жителей России предпочитает обратить внимание на подержанные варианты. Директор департамента автомобилей с пробегом в ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рассказал, какие SUV китайских производителей считаются оптимальным выбором.

В первую очередь, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на те кроссоверы, которые давно представлены на российском рынке — к ним относятся, например, модели Chery, Geely, Exeed и Haval.

«Кроссоверы данных марок часто встречаются на рынке подержанных автомобилей из Китая. Покупатели не должны беспокоиться о сервисе или наличии запчастей, поскольку для этих брендов всегда можно найти необходимые комплектующие», — пояснил Андрей Гришаков.

Специалист не смог выделить конкретную модель из-за различий в ценах, но отметил, что у каждого из упомянутых брендов есть доступные бюджетные варианты, стоящие ниже по цене.

«Более того, на вторичном рынке довольно часто можно найти автомобиль, который все еще на гарантии в момент покупки, поскольку указанные производители предоставляют длительные гарантии на свою технику. Это делает такие предложения наиболее привлекательными для потребителя», — добавил Андрей Гришаков.

Ранее в «Автоновости дня» было отмечено, что существует определенная опасность при эксплуатации китайских автомобилей, что в итоге может привести к серьезным последствиям для владельца. Подробности по данному вопросу предоставил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.