Как правильно эксплуатировать гибридные автомобили зимой: советы для россиян

Чтобы зимой с последовательными гибридами не возникло проблем, необходимо правильно настроить режимы вождения, утверждают специалисты компании МБ РУС.

Первым делом рекомендуется переключить функцию «Энергосбережение» на стандартные режимы «Комфорт» или «Спорт». Кроме того, в холодное время года стоит активно использовать «умную» систему полного привода. При обледенении дорог или ухудшении погоды из-за снегопада, следует включить режим полного привода «Скользкая дорога». Он поможет осуществлять ускорения и замедления максимально осторожно.

При «зимней» зарядке аккумулятора также есть свои тонкости. Если возможна предустановка времени зарядки, то лучше настраивать ее ближе к моменту выезда. В случае отсутствия необходимости в такой функции, рекомендуется подзаряжать аккумулятор сразу после поездки.

При низких температурах запас хода уменьшается – это неоспоримый факт. Однако у последовательных гибридов есть важное преимущество перед обычными электрокарами – генератор. Бензиновый двигатель работает в стабильном и оптимальном режиме, заряжая батарею. Погодные условия не влияют на этот процесс, а потери запаса хода в морозы значительно компенсируются.

В России последовательные гибриды не так широко распространены, как в Европе. Однако эти автомобили становятся все более популярными. В стране не хватает зарядных станций, но власти активно работают над решением этой проблемы. Возможно, в будущем удастся окончательно преодолеть основной психологический барьер, который мешает жителям России выбирать гибрид в качестве личного автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

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