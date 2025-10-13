Главная Новости Россиянам все чаще отказывают в пригоне автомобилей из-за рубежа: основные причины
Рынок пригнанных авто из-за границы столкнулся с дефицитом и пробками на таможне и паромах во Владивостоке из-за новых правил утильсбора.
13.10.2025, 06:41·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Специалисты, занимающиеся пригоном автомобилей из-за рубежа, начали массово отказывать потенциальным клиентам и советовать им воздержаться от новых заказов. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной этому стали опустевший рынок и значительные заторы, которые наблюдаются как на таможне, так и на паромных переправах.

В материале канала указывается, что из-за сложившейся ситуации клиенты рискуют не успеть получить свои автомобили до 1 ноября. Парковочные площадки и стоянки во Владивостоке оказываются переполнены транспортными средствами, а паромы, выполняющие рейсы по несколько раз в сутки, вынуждены подолгу ждать возможности разгрузиться.

Например, судно «Ангара», рассчитанное на 500 автомобилей, ожидает своей очереди на разгрузку с прошлых выходных. Рядом находится еще один паром, способный вместить до 1200 автомобилей, который также не может приступить к разгрузке, отмечает Baza.

Между тем, представители владивостокской таможни подтверждают заметный рост спроса, однако заявляют, что на пунктах пропуска серьезных очередей нет и все процедуры проходят в штатном режиме. Об этом сообщает источник.

Причиной ажиотажа стал ожидаемый с 1 ноября пересчет утилизационного сбора для импортируемых автомобилей. В расчет планируют добавить дополнительный коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Для физических лиц сохранятся льготные ставки, однако они будут действовать только при ввозе автомобилей с мощностью двигателя менее 160 л. с. В случае ввоза машины мощнее 160 л. с. на свое имя, утильсбор придется платить по коммерческим тарифам.

Автор: Иван Бахарев

Источник

