Советы для выбора подержанного автомобиля в 2024 году: что нужно знать россиянам

В прошлом месяце в России на рынке подержанных автомобилей было потрачено целых 607 миллиардов рублей, что оказалось на 34% выше февральского уровня. Этот показатель установил новый рекорд.

Спрос на подержанные автомобили значительно возрос - жители России предвкушали изменения, которые вступили в силу с 1 апреля, и, соответственно, новую волну увеличения цен.

Директор направления автомобилей с пробегом популярного автомаркетплейса FRESH Максим Солодовник поделился советами по выбору подержанной машины в интервью для «Ленты.Ru». Специалист отметил важность проверки истории автомобиля перед совершением сделки. Также стоит обращать внимание на цену, которая должна быть разумной, а также на состояние салона и его соответствие заявленному пробегу.

Средняя цена для пятилетнего автомобиля составляет 2,5 миллиона рублей. Если продавец предлагает машину по значительно более низкой цене, чем на рынке, это может быть сигналом к настороженности. Возможно, автомобиль имеет скрытые повреждения, например, от ударов или затопления, предупреждает эксперт.

Еще одним признаком проблем может быть тщательная чистка в моторном отсеке. Часто такой порядок устанавливается для скрытия следов интенсивной эксплуатации, таких как утечки масла, по словам Солодовника.

Перед совершением сделки рекомендуется отвезти автомобиль в сервисный центр для проведения диагностики. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта в ближайшем будущем.

Если говорить о истории владения, то автомобили, эксплуатировавшиеся в каршеринге, такси или корпоративных парках, могут оказаться менее ликвидными. У них обычно высокие пробеги, и их стоимость значительно ниже рыночной. Частая смена владельцев также является негативным фактором - в таком случае рекомендуется провести тщательную юридическую проверку.

Ранее стало известно о рисках, связанных с покупкой годовалого автомобиля на вторичном рынке.