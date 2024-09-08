Главная Новости Новая модель Россия - один из лидеров продаж автомобилей в Европе
Новости

Россия - один из лидеров продаж автомобилей в Европе

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились информацией о продажах новых автомобилей в странах Европы. Согласно данным, в августе 2024 года наибольшее количество новых машин было продано в нескольких странах.
РедакцияР
Редакция
08.09.2024, 14:01·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились информацией о продажах новых автомобилей в странах Европы. Согласно данным, в августе 2024 года наибольшее количество новых машин было продано в нескольких странах.

Лидером остается Германия, несмотря на снижение спроса на 27,8%. Общее количество проданных авто составило 197 322 штук. В то же время, российский авторынок показал уверенный рост в 35,1%, занимая второе место с 148 338 проданными машинами.

Бронзовую медаль в этом рейтинге получила Великобритания, где было продано 84 575 автомобилей, что свидетельствует о небольшом снижении спроса на 1,3%. На четвертом месте расположилась Франция с результатом в 81 694 проданных единиц, при этом спрос снизился на 28,1%.

В списке пятерки лидеров, замыкает Италия, где было продано 69 121 новых автомобиль. Здесь спрос сократился на 13,3%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о новом рекорде продаж на российском авторынке, о котором сообщал наш портал.

Источник

Старт продаж (273)Новая модель (276)Продажи авто (28)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация