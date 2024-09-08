Россия - один из лидеров продаж автомобилей в Европе

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились информацией о продажах новых автомобилей в странах Европы. Согласно данным, в августе 2024 года наибольшее количество новых машин было продано в нескольких странах.

Лидером остается Германия, несмотря на снижение спроса на 27,8%. Общее количество проданных авто составило 197 322 штук. В то же время, российский авторынок показал уверенный рост в 35,1%, занимая второе место с 148 338 проданными машинами.

Бронзовую медаль в этом рейтинге получила Великобритания, где было продано 84 575 автомобилей, что свидетельствует о небольшом снижении спроса на 1,3%. На четвертом месте расположилась Франция с результатом в 81 694 проданных единиц, при этом спрос снизился на 28,1%.

В списке пятерки лидеров, замыкает Италия, где было продано 69 121 новых автомобиль. Здесь спрос сократился на 13,3%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о новом рекорде продаж на российском авторынке, о котором сообщал наш портал.