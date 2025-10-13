Скоро выйдет обновлённый роскошный минивэн Voyah в России: все подробности об изменениях

В России вскоре стартуют продажи обновленной версии минивэна премиум-класса Voyah Dream 2026 модельного года. Новинка выйдет на рынок под названием Voyah Dream+ и уже отметилась рекордными показателями на родине: за первые 18 часов после официального старта предпродаж в Китае было собрано более 10 000 заказов.

Представители компании отмечают, что столь стремительный спрос на Voyah Dream+ подтверждает востребованность модели среди покупателей, предъявляющих высокие требования к комфорту и технологиям. Управляющий партнер компании-импортёра и производителя электромобилей и гибридов марки Voyah, Андрей Резников, выразил уверенность, что гармоничное сочетание инновационных решений и повышенной практичности позволит Dream+ стать новым ориентиром на российском рынке как среди бизнес-вэнов, так и среди вместительных кроссоверов с шестью и семью местами.

В пресс-службе Voyah порталу «Автоновости дня» рассказали, что модель претерпела серьёзные доработки, заметно выделяющие её на фоне конкурентов. В числе ключевых особенностей:

Современная 800-вольтовая архитектура, обеспечивающая минимальное время быстрой зарядки благодаря мощности до 320 кВт·ч.

Рассчитанная на длительные поездки батарея ёмкостью 62,5 кВт·ч (для гибридной версии с возможностью зарядки от розетки) обеспечивает запас хода на электротяге до 280 км, общий пробег по стандарту WLTP — до 1220 км.

Поворотная задняя ось, отвечающая за улучшенную манёвренность при парковке и движении в городе.

Второй ряд кресел получил расширенные зоны подогрева и фирменную 26-точечную массажную систему.

Передовая цифровая среда: интеллектуальный кокпит Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5 и комплекс водительских ассистентов Huawei ADS 4, оборудованный лидаром, установленным на крыше.

Новое поколение Voyah Dream+ поступит в российские автосалоны в конце 2025 года, прямые поставки будут идти из Китая. Между тем, хорошо знакомая отечественным клиентам версия Dream EVR Long Range по-прежнему остаётся в продаже и может быть куплена с субсидией государства — скидка может достигать 35%, но не более 925 000 рублей.

Стоит напомнить, что продажи модели Voyah Dream 2026 модельного года недавно стартовали в Китае. Там автомобиль доступен в электрической и плагин-гибридной версиях, с ценником от 389 900 до 459 900 юаней, что по актуальному курсу соответствует сумме от 4,4 до 5,2 млн рублей.

Также в рамках локализации производства в Липецкой области на предприятии «Моторинвест» уже с января выпускают гибридные кроссоверы Free и минивэны Dream. Оба семейства автомобилей получили бензоэлектрические силовые агрегаты по последовательной гибридной схеме, что позволяет продавать их через государственную программу льготного автокредитования.

Автор: Иван Бахарев