Mercedes-Benz представил роскошный минивэн Vision V

Новая модель Vision V поражает своим дизайном и функциональностью. В салоне присутствуют роскошные кресла, отделка натуральной кожей, шелком и деревом, а также звуковая система из 42 динамиков. Монитор в 65 дюймов и самонастраивающаяся консоль делают автомобиль по-настоящему инновационным.

Концепция Vision V базируется на Van Electric Architecture, которая представляет собой новое слово в мире минивэнов. Салон автомобиля разделен на лаундж-зону и водительское пространство электрохромным стеклом. Удобство пассажиров обеспечивает выдвигающаяся подножка с подсветкой у входа.

Фото: Carsweek.ru

В салоне внедрены углубления с полочками для мелких предметов, игровой контроллер и динамик. Сиденья с автоматической регулировкой раскладываются до горизонтального положения, обеспечивая максимальный комфорт. Интеллектуальная консоль меняет положение в зависимости от сидений, а управлять ею можно с помощью touchpad.

Фото: Carsweek.ru

В салоне также предусмотрен 65-дюймовый выдвигающийся монитор с разделенным экраном. Superscreen размещен в водительской кабине для управления со всех посадочных мест. Система создает впечатляющее визуальное изображение на боковых стеклах и погружает пассажиров в атмосферу.

Фото: Carsweek.ru

Эстетика минивэна отличается от классического Mercedes-Benz. Решетка радиатора, состоящая из двухсот подсвеченных стеклянных звеньев, создает неповторимый стиль автомобиля. Продажи начнутся в 2026 году, а к 2030 году планируется внедрение системы автопилотирования, интеллектуальной системы мультимедиа, батареи на 800 вольт и бортового зарядного устройства на 22 кВт.

Компания Mercedes-Benz известна своим качеством и стилем. Уже сейчас можно представить, насколько инновационной будет новая модель Vision V.

Уточнения

Mercedes-Benz — производитель автомобилей премиум-класса, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и другие виды транспорта, являющийся частью концерна «Mercedes-Benz Group».