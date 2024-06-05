Hongqi LS7 преобразился в легендарного крепыша. Какие особенности раскрылись после показа.

Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi представил на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года бронированный кроссовер LS7. Фотографии Luxurious автомобиля опубликованы в Telegram-канале No Limits.

На внутреннем рынке бронированный кроссовер Hongqi LS7 оценивают примерно в 50 миллионов битов, конвертируя валюту в рубли. В России данная модель с броней была представлена впервые.

Официальной информации о цене автомобиля на российском рынке пока нет. Китайские модели в более доступном ценовом сегменте, достигшие наших просторов, продаются практически вдвое дороже. Сложно предсказать, как обстоят дела с ценой на премиальный сегмент.

Прежде чем бронированный кроссовер появится в автосалонах России, ему необходимо пройти обязательную процедуру сертификации и получить ОТТС. Премиальный новичок может сделать дебют на нашем рынке в следующем году.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на Петербургском международном экономическом форуме был представлен прототип электрической версии Niva Travel.