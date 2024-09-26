Росберг: Ландо совершает слишком много мелких ошибок

В последнем этапе чемпионата в Сингапуре Ландо Норрис продемонстрировал уверенную игру, сумев стартовать с поула и финишировать первым, опередив Макса Ферстаппена на целых 21 секунду. Тем не менее, экс-гонщик Нико Росберг выразил удивление по поводу ошибок, допущенных британцем заезда.

По мнению Росберга, несмотря на победу, выступление Норриса оставило желать лучшего. «Ошибки Ландо в гонке выглядели очень странно. Он дважды ударился о стену – оба момента были серьезными, он мог не финишировать. Ему очень повезло, что он не сошел с дистанции», - отметил Росберг.

В ходе гонки Норрис допустил несколько серьезных ошибок. Он вылетел в шпильке, сильно перетормозив, а затем столкнулся с той же стеной, которая стала фатальной для Джорджа Расселла в прошлом сезоне. Кроме того, он ошибся в третий раз, обгоняя машину Williams, стоявшую на трассе. Таким образом, в ходе гонки было зафиксировано три опасных инцидента.

Нико Росберг подчеркнул, что ни он, ни Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен, находясь в комфортном лидерстве со значительным отрывом, не совершали бы три серьезные ошибки. «Я не помню, чтобы я, Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен, комфортно лидируя с преимуществом в 30 секунд, трижды ошибались. Выглядело это странно», - подчеркнул Росберг.

Экс-гонщик также отметил, что Гран При Сингапура является сложным этапом, требующим полной концентрации и отличной физической подготовки. Однако он выразил надежду на то, что Норрис сможет исправить свои ошибки, если намерен серьезно бороться за титул в текущем сезоне.