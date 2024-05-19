Журналисты спрашивают Рона Денниса, хотят ли они увидеть провал у Red Bull

Бывший глава команды McLaren, Рон Деннис, высказал свое мнение относительно скандала, который разгорелся вокруг Red Bull Racing из-за обвинений в адрес руководителя команды, Кристиана Хорнера. По мнению Денниса, ситуация, с которой столкнулись сотрудники Red Bull Racing, может быть частью коварного плана конкурентов по ослаблению чемпионской команды.

Рон Деннис объяснил: «Я не считаю, что мне, как человеку, отсутствовавшему в мире Формулы 1 уже семь лет, стоит высказывать свое личное мнение по данному вопросу. Вероятно, мое понимание этой ситуации ничем не отличается от вашего».

Он также добавил: «Эта проблема, касающаяся Red Bull Racing, не уникальна. Многие руководители на высоких должностях, включая политиков, сталкиваются с подобными сложностями. И я склонен думать, что в случае с Хорнером здесь заложено что-то более глубокое».

«Я не делаю выводов о том, что правильно, а что нет. Однако окружение, в котором функционирует команда, порождает желание всех вокруг увидеть неудачу этой команды. Я считаю, что здесь кроется истинная причина всей этой ситуации».

«Единственное, на что я хочу обратить внимание, это то, что я не призываю осуждать произошедшее или не произошедшее. Я лишь хочу подчеркнуть, что за всеми событиями всегда стоят скрытые мотивы», - подчеркнул Рон Деннис.