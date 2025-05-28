Рон Деннис предпочитает смотреть трансляции гонок Формулы 1 без звука

Бывший глава команды McLaren Рон Деннис поделился интересной информацией: он продолжает внимательно следить за событиями в мире Формулы 1, однако предпочитает смотреть гонки с отключенным звуком, чтобы избежать комментариев.

Рон Деннис, возглавлявший McLaren с начала 1980-х годов, окончательно расстался с командой в 2017 году, продав все свои акции. С тех пор он не являлся гостем паддока Формулы 1 и не планирует вернуться к этому.

«Я всегда отключаю звук, когда смотрю трансляции Формулы 1. Я слишком хорошо разбираюсь в этом спорте, чтобы выслушивать те бессмысленные болтовню, которую несут некоторые комментаторы. Меня интересуют исключительно события на трассе. Я люблю спорт и до сих пор наслаждаюсь просмотром Гран При», - поделился Рон Деннис.

Он также подчеркнул, что не планирует возвращаться в Формулу 1. «Как известно, у меня есть дети и внуки, которые постоянно уговаривают меня посетить гонки. Я организую для них поездку, но сам не собираюсь отправляться туда», - добавил он.

Рон Деннис отметил, что видел, как люди возвращались в Формулу 1 после своего ухода, и проблема заключалась в том, что их мнение становилось устаревшим, несмотря на то, что они были многократными чемпионами мира. «Они как запасные детали, и я не хочу оказаться в такой ситуации. У меня много более интересных дел», - пояснил он.

«Я обожаю свой сад. Хотя я не уделяю ему много времени, но это хобби, которое меня увлекает, как и многие другие аспекты моей жизни», - завершил свое интервью Рон Деннис.