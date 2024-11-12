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"Я не могу предложить вам никаких вариантов в настоящее время", - сказал Роман Грожан.

Гонщик Роман Грожан выразил опасения относительно своего будущего в серии IndyCar из-за финансовых трудностей. По мнению Грожана, без необходимой поддержки его карьера может оказаться под угрозой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2024, 12:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик Роман Грожан выразил опасения относительно своего будущего в серии IndyCar из-за финансовых трудностей. По мнению Грожана, без необходимой поддержки его карьера может оказаться под угрозой.

«Бюджет играет решающую роль, и сейчас у меня нет альтернатив, — отметил Роман. — Прошлый сезон, безусловно, был одним из самых успешных в моей спортивной истории, однако этого явно недостаточно. Переход на гибридные двигатели сделал участие в гонках финансово более обременительным для команды».

Грожан рассказал, что в настоящее время он активно ищет спонсоров для Juncos Hollinger Racing. «Я убежден, что оказать помощь команде — моя обязанность. Вместе мы с командой сделали хорошую работу, которую я хотел бы продолжить, но нам нужны финансовые партнеры. В настоящее время команда активно работает над привлечением средств на сезон».

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