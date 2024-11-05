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Роман Билински стартует свою карьеру в Формуле 3

Команда Rodin Motorsport, выступающая в серии соревнований Формула 3, огласила информацию о заключении контракта с гонщиком по имени Роман Билински на предстоящий сезон 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2024, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Rodin Motorsport, выступающая в серии соревнований Формула 3, огласила информацию о заключении контракта с гонщиком по имени Роман Билински на предстоящий сезон 2025 года.

В уходящем 2024 году польско-британский спортсмен смог завоевать 14-е место в индивидуальном зачёте в рамках европейской Formula Regional. Более того, Билински принял участие в испытаниях Формулы 3 в октябре вместе со своими будущими напарниками Луисом Шарпом и Каллумом Вуазеном.

Роман Билински: «Представленная передо мной возможность является захватывающей, и с нетерпением жду начала предстоящего соревновательного года. Rodin давно зарекомендовали себя, как идеальная платформа для молодых талантов в автоспорте, и я нацелен на полное раскрытие своего потенциала, в то же время сосредотачивая усилия на достижениях в пользу команды.

Мое сердечное признание всем в составе Rodin за предоставленный шанс для профессионального роста, также я выражаю благодарность спонсорам и близким за их поддержку».

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