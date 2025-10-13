В Новосибирске установлен рекорд по продаже люксовых авто: Rolls-Royce Cullinan ушёл за 89 миллионов рублей

Рынок автомобилей класса люкс в Новосибирской области продолжает демонстрировать рекордные показатели. В регионе была заключена крупнейшая сделка года — подержанный Rolls-Royce Cullinan продан за 89 миллионов рублей. На оформление сделки потребовалось всего 77 дней.

Эксперты отмечают, что в Новосибирской области существует значительный спрос на ультра-премиальные автомобили. Появление такого автомобиля на сибирских дорогах становится не только транспортным событием, но и символом высокого статуса владельца.

Среди новых автомобилей первенство по цене удерживает Porsche Cayenne, стоимость которого составляет 29,75 миллиона рублей. Пока этот внедорожник ожидает своего покупателя, однако он занимает лидирующую позицию в рейтинге самой дорогой новой техники региона. В тройку лидеров также вошла Toyota Land Cruiser, которую реализовали за 14,5 миллиона рублей всего за три дня.

Mercedes GLE Coupe был продан за 19,25 миллиона рублей, при этом покупатель нашёлся через 83 дня после появления автомобиля на рынке. Аналитики отмечают, что спрос на внедорожники и кроссоверы в Сибири по-прежнему высок, особенно при привлекательном соотношении цены и комплектации.

Директор по развитию "Авто.ру Восток" Вадим Маньков отмечает, что новые автомобили премиум-класса находят своих владельцев быстрее — в среднем через три с половиной месяца, в то время как при продаже подержанных автомобилей требуется около пяти месяцев. При этом максимальная стоимость среди машин с пробегом может достигать 90 миллионов рублей, тогда как новые автомобили редко превышают отметку в 30 миллионов.

По словам Вадима Манькова, именно эксклюзивные и престижные автомобили с пробегом чаще всего поступают на рынок региона, что подогревает интерес состоятельных покупателей. Это свидетельствует о том, что дилерам стоит обратить внимание на уникальные предложения для дальнейшего роста продаж. Новосибирск всё больше становится центром притяжения для автомобилей класса люкс, и эксперты ожидают дальнейшего развития этого сегмента.

Источник: auto.ru. Фото: auto.ru.