Главная Новости «Рольф» стал первым в России, кто получил статус официального сервисного дистрибьютора Zeekr
Новости

«Рольф» стал первым в России, кто получил статус официального сервисного дистрибьютора Zeekr

Группа компаний «Рольф» стала официальным дистрибьютором Zeekr в России, обеспечив полный цикл поддержки автомобилей и сертификацию специалистов по стандартам производителя.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 16:21·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Компаниям "Рольф" и Zeekr удалось достигнуть соглашения в Шанхае. Теперь "Рольф" становится первым авторизованным сервисным дистрибьютором Zeekr в России. Эту информацию предоставила пресс-служба дилерского холдинга.

Согласно подписанному соглашению, "Рольф" получает доступ к официальной IT-инфраструктуре Zeekr, каталогу оригинальных запасных частей и специализированному оборудованию для обслуживания техники. Теперь "Рольф" сможет предоставить полный спектр послепродажной поддержки для автомобилей Zeekr в соответствии со всеми установленными стандартами.

В дополнение, "Рольф" может обучать и сертифицировать своих специалистов в соответствии с программами, утвержденными Zeekr. Это гарантирует соблюдение всех требований производителя во время проведения сервисных работ.

Теперь клиенты "Рольфа" могут получить новые автомобили Zeekr с уже активированным мастер-аккаунтом, что обеспечивает мгновенный доступ ко всем цифровым функциям и сервисам марки.

Более того, "Рольф" имеет возможность активировать мастер-аккаунт для ранее приобретенных автомобилей Zeekr.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация