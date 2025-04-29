«Рольф» стал первым в России, кто получил статус официального сервисного дистрибьютора Zeekr

Компаниям "Рольф" и Zeekr удалось достигнуть соглашения в Шанхае. Теперь "Рольф" становится первым авторизованным сервисным дистрибьютором Zeekr в России. Эту информацию предоставила пресс-служба дилерского холдинга.

Согласно подписанному соглашению, "Рольф" получает доступ к официальной IT-инфраструктуре Zeekr, каталогу оригинальных запасных частей и специализированному оборудованию для обслуживания техники. Теперь "Рольф" сможет предоставить полный спектр послепродажной поддержки для автомобилей Zeekr в соответствии со всеми установленными стандартами.

В дополнение, "Рольф" может обучать и сертифицировать своих специалистов в соответствии с программами, утвержденными Zeekr. Это гарантирует соблюдение всех требований производителя во время проведения сервисных работ.

Теперь клиенты "Рольфа" могут получить новые автомобили Zeekr с уже активированным мастер-аккаунтом, что обеспечивает мгновенный доступ ко всем цифровым функциям и сервисам марки.

Более того, "Рольф" имеет возможность активировать мастер-аккаунт для ранее приобретенных автомобилей Zeekr.