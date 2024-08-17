Робсон: В идеале мы могли бы поступить по-другому

Главный инженер Williams, Дэйв Робсон, признал, что команда не довольна текущими результатами в этом сезоне. По его мнению, основная причина - избыточный вес шасси FW46. Однако он уверен, что все проблемы временные и не должны помешать достижению стратегических целей коллектива.

Под руководством Джеймса Ваулза в Williams внесли значительные изменения в производственные процессы между сезонами, но к старту нового чемпионата успели построить лишь два болида. Это привело к тому, что у команды не было запасного шасси, и только Алекс Элбон вышел на старт Гран При Австралии.

Основная проблема заключалась в том, что машина Williams значительно превышала минимально допустимый вес по регламенту. Робсон утверждает, что после летнего перерыва эту проблему планируют решить. Он отметил, что команда чувствует определенный прогресс, однако есть и поводы для разочарования.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что сделали шаг назад, но важно сосредоточиться на стратегических целях и делать шаги вперед», - цитирует главного инженера Williams издание Racer. «Мы должны убедиться, что наш подход обоснован. Но если бы вес нашей машины соответствовал требуемому уровню, результаты были бы гораздо лучше», - добавил он.

Робсон признал, что, возможно, команда могла бы действовать более предусмотрительно и начать процесс изменений раньше. Несмотря на некоторые трудности, он уверен, что новый подход принесет свои плоды в будущем.

«Мы полностью пересмотрели наши методы производства шасси, и, хотя последствия оказались сложнее, чем ожидалось, новое шасси можно назвать значительным шагом вперед», - подытожил главный инженер.

На данный момент команда Williams набрала всего 4 очка, которые были заработаны на Гран При Монако и Великобритании благодаря гонщику Алексу Элбону.