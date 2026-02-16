Главная Новости Кими Райкконен Робин Райкконен впервые опробовал управление раллийным автомобилем
Сын Кими Райкконена впервые сел за руль раллийного автомобиля в школе Томми Мякинена на льду озера в Финляндии, открывая путь в автоспорт.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.02.2026, 17:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Робин Райкконен, 11-летний сын знаменитого чемпиона мира 2007 года, впервые сел за руль раллийного автомобиля. Молодой гонщик, уже отметившийся успехами в картинге, решил расширить свой опыт, выбрав один из самых популярных в Финляндии видов автоспорта.

Инициатива познакомить Райкконена-младшего с ралли связана с давними связями семьи: одним из близких друзей и партнеров Кими Райкконена является Томми Мякинен — четырехкратный чемпион WRC. Мякинен основал собственную раллийную школу, которая в зимний период специализируется на обучении вождению по ледяным трассам.

Учебная база школы расположена в районе Тахко, неподалеку от города Куопио. Именно на ледовом кольце, проложенном по поверхности замерзшего озера, Робин впервые попробовал свои силы за рулем одной из тренировочных машин.


Фото: F1news.ru

Мама юного гонщика, Минтту, опубликовала короткое видео, на котором можно увидеть, как Робин уверенно проходит повороты и демонстрирует умение держать автомобиль в контролируемом заносе. За его успехами на трассе наблюдали не только родители, но и Джино Розато — крестный отец Робина и давний друг семьи, ранее работавший в команде Ferrari.

В еще одном видеоролике за рулем более мощной машины оказался сам Томми Мякинен, а Робин занял место штурмана, наблюдая за мастерством титулованного гонщика. С такими наставниками с раннего возраста у молодого Райкконена есть все шансы добиться значительных успехов в автоспорте.

