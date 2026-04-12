Робин Райкконен добивается новых успехов

Робин Райкконен, сын чемпиона мира 2007 года, продолжает набирать популярность среди поклонников автоспорта. В социальных сетях у 11-летнего гонщика уже более 100 тысяч подписчиков.

Сегодня юный спортсмен принял участие в очередном этапе итальянской картинговой серии Rotax Max Challenge (RMC), который состоялся в прибрежном городе Езоло, расположенном недалеко от Венеции. По итогам заездов Робин Райкконен занял почетное второе место.

В соревнованиях RMC Робин выступает в возрастной категории Rotax Mini. После двух этапов он сохраняет лидерство в юниорском зачете серии. Напомним, в прошлом месяце Райкконен одержал победу на этапе в Кремоне, что позволило ему выйти в лидеры общего зачета.