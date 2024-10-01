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Роб Маршалл утверждает: "Комплексные обновления эффективнее"

Главный конструктор McLaren Роб Маршалл поделился своим мнением о том, почему комплексные обновления на болидах команды иногда оказываются более эффективными, чем поэтапные новинки, представляемые соперниками.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.10.2024, 20:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Главный конструктор McLaren Роб Маршалл поделился своим мнением о том, почему комплексные обновления на болидах команды иногда оказываются более эффективными, чем поэтапные новинки, представляемые соперниками.

В интервью Маршалл отметил, что обычно команды вносят небольшие изменения на каждом этапе, как, например, балочное антикрыло, представленное в Сингапуре. Однако, по его словам, иногда более разумным решением является ожидание, когда будут готовы все запланированные на данный момент детали.

По мнению специалиста, важно, чтобы новые компоненты хорошо взаимодействовали друг с другом, именно поэтому при комплексном обновлении все детали разрабатываются как единое целое и проходят тщательное тестирование в аэродинамической трубе и на компьютерах CFD.

«С комплексным обновлением вы уверены, что все детали работают в гармонии, в то время как постепенный подход может привести к неожиданным проблемам, связанным с несовместимостью новых компонентов», - пояснил Роб Маршалл.

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