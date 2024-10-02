Rivian R1T продолжает движение после того, как его перенесло на 100 ярдов во время наводнения, вызванного ураганом Хелен.

После урагана Хелен тысячи автомобилей оказались затоплены, многие из них были полностью уничтожены.

Однако, в то время как практически ни одна бензиновая машина не может выдержать погружение под воду, Rivian R1T все еще работает после того, как был почти полностью погружен и унесен на 100 ярдов наводнением.

Rivian утверждает, что разрабатывает уплотнения в свои батарейные блоки, чтобы избежать попадания воды, и, кажется, эти уплотнения справляются с поистине невероятными наводнениями.

Rivian R1T, который был полностью затоплен наводнениями после урагана Хелен, по-прежнему функционирует, как утверждается в видео на Facebook, опубликованном Джошуа Винсентом Зауэром.

На видео видно, что Rivian покрыт грязью, достигающей крыши. Владелец рассказывает Зауэру, что припарковал его недалеко от реки Сванноа в районе Ашвилля, Северная Каролина. Когда ураган Хелен обрушился, уровень воды поднялся, затопив окружающую местность. Катастрофические наводнения поразили Юго-Восток, опустошив Северную Каролину и другие штаты, приведя к более чем 100 погибшим.

Многие дороги и целые районы до сих пор непроходимы из-за наводнений, и электро- и водоснабжение отсутствуют для бесчисленного количества людей в районе.

Зауэр сказал, что вернулся и обнаружил грузовик в 100 ярдах от места парковки, унесенный наводнением. (InsideEVs обратились к владельцу на Reddit за дополнительной информацией. Я обновлю этот пост, если получу ответ.)

Я не знаю ни одной бензиновой машины, которая бы осталась подвижной, так как морская вода проникла бы в каждую часть двигателя. Но у Rivian есть герметичность для прохождения воды, и относительная простота электромобиля облегчает предотвращение попадания воды. Не верьте на слово: посмотрите на тот R1T, на котором он ездит, и как он все еще работает после полного погружения в наводнение ураганного уровня.

Владелец говорит, что подошел к машине, полностью готовый позвонить в страховую компанию и сообщить о полной утрате. Но потом его друг увидел, как выдвинулись ручки дверей, что свидетельствовало о работе батареи. Когда он сел в машину, владелец утверждает, что R1T завелся, как ни в чем не бывало. С тех пор он быстро зарядил его и проехал по городу, и до сих пор не заметил никаких проблем.

Фото: Motor1.com

Гораздо менее замусоренный Rivian R1S во время мероприятия по первому тест-драйву.

Нет сомнений, что Rivian пережил это. В ходе моего исследования для статьи о пожарах в батареях после наводнения я обратился к Rivian за информацией о том, как компания предотвращает попадание воды. По словам представителя, батареи Rivian хорошо защищены от наводнений и вряд ли представляют опасность возгорания при затоплении.

"Помимо герметизации наших блоков, которые проверяются перед установкой на автомобиль, мы отслеживаем любое попадание воды в наши батареи через наши функции электрической изоляции", - сообщил представитель InsideEVs по электронной почте. "Мы активно защищаем клиента и автомобиль от дальнейших повреждений в таких ситуациях. В рамках наших обширных испытаний батарей мы также проводим испытания на соляной туман, чтобы доказать, что наши меры по предотвращению коррозии на протяжении жизни наших блоков надежны. Еще раз, наши мониторинговые функции изоляции в наших электрических и электронных системах обеспечивают достаточное обнаружение."

Этот мониторинг изоляции важен, потому что он должен автоматически отключить питание, если обнаружит попадание воды в батарею. Если батарея все еще работает, это вероятно означает, что вода не смогла проникнуть в герметичную батарею Rivian.

Принимая во внимание, что изменение климата делает бедствия подобные этому более обыденными, и что электромобили необходимы для снижения выбросов углерода и предотвращения дальнейших повреждений, хорошо видеть, что электромобили можно настроить на работу после экстремальных наводнений. Но мы бы рекомендовали любому водителю любого типа автомобиля проявлять крайнюю осторожность при использовании затопленного транспортного средства. Некоторая коррозия и повреждения могут не проявиться сразу, и управление любым транспортным средством с затопленными компонентами может создать риск.

Если ваш электромобиль все еще включается после наводнения, мы все равно рекомендуем обратиться к авторизованному механику для проверки. Но в чрезвычайной ситуации, когда основные службы все еще не работают и механики трудно найти, хорошо видеть, что R1T можно включить.

Связаться с автором: Mack.hogan@insideevs.com.