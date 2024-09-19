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Риккардо: Мне есть чем гордиться.

Ожидается, что после гонки в Сингапуре в команде RB примут решение о партнере Юки Цуноды на следующий сезон. Среди возможных кандидатов – Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон. Австралийский гонщик готов к любому развитию событий...
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.09.2024, 11:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ожидается, что после гонки в Сингапуре в команде RB примут решение о партнере Юки Цуноды на следующий сезон. Среди возможных кандидатов – Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон. Австралийский гонщик готов к любому развитию событий...

Даниэль Риккардо поделился своими мыслями: "Если бы моя карьера завершилась сегодня, я был бы горд тем, что достиг. Однако я не могу остановиться на достигнутом, ведь моя цель – стать чемпионом мира в Формуле 1. Я всегда стремился к этому".

"В начале этого сезона мне было сложно проявить свой потенциал и показать высокие результаты, но затем ситуация изменилась. В команде RB я нашел новые цели и возможности, и мне хотелось внести свой вклад в общее дело. В данный момент для меня важна стабильность, и я не хотел бы менять команду на другую", – добавил Риккардо.

Источник

Даниэль Риккардо (67)

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