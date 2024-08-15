Использование критики Вильнёва Риккардо для мотивации

В ходе текущего сезона Жак Вильнёв неоднократно высказывал критику в адрес гонщика Даниэля Риккардо. Но наиболее откровенное заявление прозвучало во время интервью на прямой трансляции канала Sky Sport F1 в Канаде, когда он спросил: "Почему он до сих пор участвует в соревнованиях в Формуле 1?". Эти слова задели австралийского пилота, однако, как выяснилось позже, Риккардо использовал критику как источник мотивации для себя.

Сам гонщик заявил: "Мне было неприятно слышать негативные высказывания Жака в Монреале. Но вместо того, чтобы опустить руки, я взял себя в руки и решил доказать, на что я способен".

Даниэль Риккардо отметил, что обычно не обращает внимания на критику, но на этот раз был вынужден подготовиться к возможным вопросам со стороны прессы.

Оскорбительные слова были для него настоящим ударом. Популярный автомобильный гонщик подчеркнул, что уважает Жака Вильнёва как бывшего чемпиона мира, который хорошо разбирается в этом виде спорта. Даниэль отметил, что, хотя можно было бы просто сказать, что кто-то из гонщиков находится в трудной ситуации, он никогда не стал бы высказывать о них что-то негативное, понимая, насколько сложно быть в центре внимания общественности.

Гонщик признал, что поначалу его огорчили слова Жака, но затем он решил использовать их как источник силы. Риккардо считает, что каждый имеет право на свое мнение и важно уметь извлекать пользу из критики в своих интересах. "Я сказал себе: «Не стоит расстраиваться. Напротив, нужно использовать это как стимул для дальнейших достижений»", — подытожил гонщик.