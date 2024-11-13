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Риккардо и Ферстаппен снова стали напарниками на время

В центре внимания оказался Даниэль Риккардо, проведший свою последнюю гонку за команду RB в Сингапуре. Однако, его связь с миром Формулы 1 продолжается даже вне трассы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.11.2024, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В центре внимания оказался Даниэль Риккардо, проведший свою последнюю гонку за команду RB в Сингапуре. Однако, его связь с миром Формулы 1 продолжается даже вне трассы. В перерыве между гонками в Сан-Паулу и Лас-Вегасе пилот встретился с Максом Ферстаппеном в Монако, и в этот раз их объединила не гоночная команда, а партия падел-тенниса.

Состоялся поединок против 13-летнего соперника, в котором, по словам самого Риккардо, дуэт потерпел разочарование. "Вчера нас унизили, – так прокомментировал Даниэль в социальных сетях совместное фото с Максом и молодым соперником. – Ему всего 13 лет, а он победил нас со счётом 6-4 и 6-1. Придется начинать все заново", - поделился пилот.

Дружба между Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном началась задолго до их встречи за одним столом падел-тенниса. С 2016 по 2018 год они были напарниками в Red Bull Racing, за это время Макс одержал пять побед, в то время как Даниэль выиграл четыре гонки.

Источник

Макс Ферстаппен (151)Red Bull Racing (303)Даниэль Риккардо (82)

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