РИА «Новости»: Мантуров намерен предложить отложить введение новых правил утильсбора

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров отреагировал на обращение организации «Деловая Россия» и дал поручение Министерству промышленности и торговли проработать возможность отсрочки внедрения новых правил расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей.

Как отмечается, соответствующее письмо содержало просьбу об отложении сроков, поскольку в настоящее время задерживается доставка автомобилей, которые были уже оплачены, но заказаны до 1 ноября. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Инициаторы предложения ранее ориентировали на старт введения новых правил с начала следующего месяца. Информацию о возможной отсрочке предоставили журналистам в секретариате первого вице-премьера.

Министерство промышленности и торговли еще осенью подготовило проект постановления правительства, который предусматривает изменения существующей методики расчёта утильсбора. Согласно нововведениям для легковых автомобилей, базовая ставка будет рассчитываться по типу и объёму двигателя, а также с учетом коэффициента, связанного с мощностью транспортного средства.

По новым правилам, на льготный расчёт смогут рассчитывать только физические лица — при условии, что речь идет о ввозе зарубежных автомобилей с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, и исключительно для личного использования.

В секретариате подчеркнули, что предполагаемая дата вступления новых правил в силу была выбрана с учетом средних сроков доставки импортируемых автомобилей — это 1 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что на фоне изменений, связанных с утильсбором, на рынках онлайн-продажи автомобилей активизировались мошенники. Рост спроса на машины привлек внимание аферистов, которые размещают объявления с ценами ниже рыночных, что спровоцировало всплеск мошенничества.

