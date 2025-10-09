«РГ» выяснила, на какие автомобили меняют свои старые при покупке новой Lada Iskra

Новое семейство автомобилей Lada Iskra заняло промежуточное положение в модельной линейке «АвтоВАЗа», расположившись между уже известными моделями «Гранта» и «Веста».

Корреспонденты «Российской газеты» обратились за разъяснениями к дилерской сети «Прагматика», чтобы выяснить, какими автомобилями раньше владели покупатели новых «Искр».

Как показал опрос дилеров, подавляющее большинство — 80% автомобилей, сдаваемых по системе трейд-ин при покупке новой Lada Iskra, являются моделями марки «Лада». Наибольшей популярностью среди них пользуются Lada Granta. Кроме того, среди покупателей встречаются бывшие владельцы внедорожников Lada Niva, а также базовых версий «Весты».

Оставшиеся 20% приходится на автомобили других брендов. В первую очередь это седаны марок Skoda и Chevrolet. Примечательно, что большинство подобных машин имеет возраст более 15 лет.

Lada Iskra появилась на российском рынке в июле текущего года. В семейство вошли седан, универсал классического типа и кросс-версия. В стандартной комплектации автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для покупателей также предусмотрен вариант с мотором на 106 лошадиных сил, который сочетается с новой шестиступенчатой механикой или вариатором.

Цена на новинку варьируется в диапазоне от 1,25 до 1,8 миллиона рублей.

Ранее в сети появились фотографии предсерийной версии LADA Granta, работающей на пропане.

