Главная Новости «РГ» выяснила, на какие автомобили меняют свои старые при покупке новой Lada Iskra
Новости

«РГ» выяснила, на какие автомобили меняют свои старые при покупке новой Lada Iskra

Большинство новых владельцев Lada Iskra в России пересаживаются с моделей Lada Granta, Niva и Vesta, уступая свои автомобили по трейд-ин дилерам.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2025, 10:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Новое семейство автомобилей Lada Iskra заняло промежуточное положение в модельной линейке «АвтоВАЗа», расположившись между уже известными моделями «Гранта» и «Веста».

Корреспонденты «Российской газеты» обратились за разъяснениями к дилерской сети «Прагматика», чтобы выяснить, какими автомобилями раньше владели покупатели новых «Искр».

Как показал опрос дилеров, подавляющее большинство — 80% автомобилей, сдаваемых по системе трейд-ин при покупке новой Lada Iskra, являются моделями марки «Лада». Наибольшей популярностью среди них пользуются Lada Granta. Кроме того, среди покупателей встречаются бывшие владельцы внедорожников Lada Niva, а также базовых версий «Весты».

Оставшиеся 20% приходится на автомобили других брендов. В первую очередь это седаны марок Skoda и Chevrolet. Примечательно, что большинство подобных машин имеет возраст более 15 лет.

Lada Iskra появилась на российском рынке в июле текущего года. В семейство вошли седан, универсал классического типа и кросс-версия. В стандартной комплектации автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для покупателей также предусмотрен вариант с мотором на 106 лошадиных сил, который сочетается с новой шестиступенчатой механикой или вариатором.

Цена на новинку варьируется в диапазоне от 1,25 до 1,8 миллиона рублей.

Ранее в сети появились фотографии предсерийной версии LADA Granta, работающей на пропане.

Фото: Lada

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация