«Российская газета»: Обновленный Changan CS75 Plus скоро дебютирует в России.

Продажи нового Changan CS75 Plus в России, как ожидается, стартуют до конца октября. Недавно автомобиль получил официальное техническое одобрение, что устраняет все препятствия на пути к его появлению на российском рынке.

По данным «Российской газеты», на данный момент нет информации о том, какой именно комплектации будет предлагаться этот кроссовер в нашей стране. Пока остается неясным, будет ли это обновленная версия второго или третьего поколения CS75. Однако точно известно, что это не четвертое поколение, которое только что дебютировало на китайском рынке в конце прошлого месяца.

В Китае новинка доступна в двух комплектациях по цене от 121,9 до 129,9 тысяч юаней (эквивалентно 1,6-1,7 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Changan CS75 Plus для российского рынка будет оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin и адаптированным пакетом функций, разработанным специально для нашей страны. Покупателям будут доступны два двигателя: 1,5-литровый и 2-литровый, мощностью 188 и 233 лошадиных сил соответственно.

Цена базовой версии дорестайлингового Changan CS75 Plus на текущий момент составляет не менее 2,85 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что после корректировки цен в рублях в сентябре рамный пикап Changan Hunter Plus стал более доступным для российских покупателей.