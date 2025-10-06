Главная Новости «РГ»: Три автомобиля Hyundai, от покупки которых стоит воздержаться
«РГ»: Три автомобиля Hyundai, от покупки которых стоит воздержаться

Эксперт назвал модели Hyundai с проблемными двигателями Theta II 2008–2018 годов и выделил риски при покупке Sonata, Santa Fe и Tucson в России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.10.2025, 10:12·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Автоэксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие автомобили марки Hyundai не рекомендует рассматривать к покупке. Несмотря на то, что большинство моделей бренда пользуются в России репутацией надежных и долговечных, специалист выделил ряд существенных недостатков у отдельных агрегатов.

В частности, Ковалев обратил внимание на двигатели серии Theta II, выпускавшиеся с 2008 по 2018 год. По его словам, именно эти моторы стали источником многочисленных проблем для владельцев. Среди основных минусов эксперт назвал отсутствие гидрокомпенсаторов, а также недолговечность поршневой группы. Кроме того, силовые агрегаты данной серии нередко страдали от неполадок в электропроводке. Наибольшее количество жалоб было связано с моторами объемом 2,0 и 2,4 литра.

Потенциальным покупателям моделей Hyundai Sonata, Santa Fe и Tucson, выпущенных в начале 2010-х годов, Ковалев рекомендовал особенно тщательно подходить к выбору автомобиля. Он советует заранее проанализировать возможные сложности, связанные с эксплуатацией данных машин.

Особое внимание эксперт уделил Hyundai Sonata шестого поколения, которую он назвал наиболее уязвимой среди названных моделей. Помимо неудачного двигателя, эта иномарка отличается проблемной подвеской и непредсказуемым рулевым управлением, что добавляет владельцам неприятностей.

Ранее появилась информация о поступлении на российский рынок новых Hyundai Elantra седьмого поколения, которые уже доступны у автодилеров страны.

Фото: Drom

