Исследователь Родионов дал рекомендацию о том, когда лучше продать автомобиль, чем ремонтировать его

По мнению эксперта, чаще всего владельцы автомобилей задумываются о продаже своего транспортного средства, когда специалисты автосервиса рекомендуют заменить двигатель или коробку передач. Это дорогостоящий и сложный ремонт, отмечает Никита Родионов.

Если машина побывала в серьезном ДТП, то, как правило, ее также выставляют на продажу. Замена нескольких поврежденных элементов кузова может обойтись в сумму, сопоставимую с ценой автомобиля. В случае значительного повреждения геометрии кузова, единственным вариантом остается продажа машины на запчасти, отмечает специалист по автомобилям.

При необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля важно иметь диагностический лист, где детально указаны все необходимые запчасти и услуги с ценами. Специалист должен предоставить четкий план работ, выделив узлы и детали, подлежащие замене в первую очередь. Например, ремонт тормозной системы и рулевого управления может быть рекомендован в первую очередь, а затем уже обращаться к подвеске. Такой подход позволяет разбить общую сумму ремонта на более приемлемые части.

При сравнении затрат на ремонт и покупку другого автомобиля, Родионов советует учесть в итоговую сумму плановое техническое обслуживание. Эксперт придерживается мнения, что сразу после покупки автомобиля необходимо заменить все технические жидкости и частично обновить подвеску.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, какие китайские производители автомобилей вынуждены будут покинуть российский рынок после увеличения размеров утилизационного сбора в октябре.