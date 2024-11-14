"РГ": Какие автомобили с пробегом не пользуются спросом у россиян - дилер рассказал

Среди подержанных автомобилей в ценовом диапазоне до 1 млн рублей выявлены модели, которые испытывают затруднения с продажами.

В "черный список" эксперт Игорь Головань включил вазовскую модель Lada Vesta в версии рестайлинга 2022-2024 годов. В прошлом 2024 году было продано всего 11 таких автомобилей. Среднее время нахождения на продаже превысило один год, что является рекордом. Низкий интерес покупателей к этой модели обусловлен ее ограниченным количеством на рынке, а также тем, что за почти те же деньги можно купить новый автомобиль.

На втором месте эксперт выделил Mitsubishi ASX I после рестайлинга 2022-2024 годов. Объем продаж этой модели составил 24 машины, а среднее время продажи составило 91 день.

Третье место заняла BMW 1 Серии II поколения 2011-2015 годов. За отчетный период было продано 20 автомобилей, при этом среднее время нахождения на рынке составило 87 дней.

В непосредственной близости от лидеров антирейтинга находится Renault Sandero II после рестайлинга 2018-2022 годов. Эта модель совершила 16 сделок, а среднее время продажи равняется 72 дня. Пятое место занимает Suzuki SX4 I (classic) после рестайлинга 2009-2014 годов. Было продано 43 автомобиля, и среднее время нахождения на рынке также составило 72 дня.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российский автогигант "АвтоВАЗ" объявил о скидках на Lada Vesta и Largus до 580 тыс. рублей в ноябре.