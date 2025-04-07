Результат ошибками Расселла стал двойное.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф не прибыл в Японию, и на его место в качестве официального докладчика в выходные встал Брэдли Лорд из пресс-службы. После гонки Лорд объяснил журналистам некоторые ключевые моменты.

Особое внимание было уделено стратегии команды, связанной с решением Джорджа проехать прогревочный круг чуть медленнее перед второй попыткой в финале квалификации. Целью было снижение температуры шин, однако это привело к потере сцепления в первом секторе, и пилот квалифицировался лишь пятым, уступив стартовую позицию Леклеру.

Брэдли Лорд подчеркнул: «Джордж показал отличный результат в Сузуке во всех аспектах, за исключением второй попытки в финале квалификации, которая, к сожалению, повлияла на результат гонки».

После старта стало ясно, что Джордж не сможет догнать Леклера на трассе. Команда приняла решение не тянуть с пит-стопом и сделать его раньше, чтобы попытаться обойти Леклера и вернуть лидерство. Лорд пояснил: «Нам нужно было предпринять какие-то шаги. К сожалению, наш план не сработал».