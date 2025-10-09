Обнародовано: обновлённый Nissan Ariya получит «внешность в стиле Leaf» в 2026 году

Компания Nissan представила обновлённую версию электрического кроссовера Ariya, который получил новый дизайн, современные технологии и доработанную подвеску.

Это первое масштабное обновление для среднеразмерного электромобиля, дебютировавшего в 2022 году. Как сообщают представители Nissan, обновлённая Ariya поступит в продажу в Японии уже весной следующего года. Информация о запуске в других странах пока не раскрывается, однако появление модели на рынке Великобритании ожидается в ближайшее время.

Передняя часть автомобиля полностью рассекречена. Нововведения в дизайне заметно перекликаются со стилем третьего поколения Nissan Leaf, который должен выйти на британский рынок до конца текущего года.

В частности, с передней панели исчезла крупная чёрная вставка, а фары получили изменённую форму и выполнены на основе LED-технологий. Новый нижний воздухозаборник также сближает облик Ariya с Leaf.

Среди других изменений — мультимедийная система с поддержкой Google, уже знакомая владельцам последних моделей Qashqai и Leaf, а также функция vehicle-to-load, позволяющая автомобилю отдавать электроэнергию внешним устройствам.

Подвеску также модернизировали, однако эти настройки пока предназначены только для японской версии. Ожидается, что решение о внедрении новых технических решений на автомобилях для Великобритании будет принято позднее.

На сегодняшний день актуальная версия Ariya с аккумулятором 63 кВтч способна преодолеть до 250 миль без подзарядки. Версия с увеличенной батареей 87 кВтч может проехать 329 миль на одном заряде. Учитывая, что новый компактный Leaf в состоянии преодолеть до 370 миль, специалисты ожидают, что обновлённая Ariya получит дополнительный запас хода, чтобы сохранить статус флагмана электрической линейки Nissan.

Официальная премьера новой Ariya состоится 29 октября в рамках Japan Mobility Show, где также будут представлены несколько моделей, предназначенных исключительно для рынка Японии.