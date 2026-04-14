Renault Scenic E-Tech теперь полностью покрывается британской государственной льготой на электромобили в размере £3,750

Британское правительство утвердило расширенный размер субсидии на покупку электромобилей для новой модели Renault Scenic E-Tech. Теперь эта модель впервые получает полную государственную поддержку в размере £3 750. Благодаря этому стоимость базовой комплектации Techno снижается до £33 245, а более спортивные версии Esprit Alpine в исполнениях Techno и Iconic предлагаются за £36 245 и £38 254 соответственно.

Все варианты Renault Scenic E-Tech оснащаются аккумуляторной батареей емкостью 87 кВт⋅ч. Это обеспечивает автомобилю запас хода до 381 мили на одной зарядке. Ключевую роль в соответствии экологическим стандартам, необходимым для получения гранта, сыграла именно эта батарея. Она производится в Польше, а окончательная сборка модели проходит во Франции. Ранее Scenic E-Tech претендовал только на минимальную выплату в £1 500, что до сих пор остается актуальным для родственной модели Megane E-Tech.

Напомним, государственный грант на электромобили в Великобритании предоставляется для полностью электрических машин с начальной ценой ниже £37 000 и максимальной стоимостью не более £42 000 с учетом дополнительных опций. Система поддержки состоит из двух уровней: базового гранта £1 500 и полного гранта £3 750.

Помимо ценовых ограничений, автомобили должны соответствовать строгим экологическим требованиям, которые оценивают выбросы, возникающие в процессе производства машины. Именно эти критерии определяют, какая модель может рассчитывать на тот или иной размер гранта. Получить полную выплату £3 750 удается лишь немногим моделям на рынке.

Таким образом, одобрение максимального гранта для Renault Scenic E-Tech не только снижает стоимость автомобиля, но и подтверждает высокий экологический стандарт европейской сборки модели и ее аккумулятора.

В числе других электромобилей, получающих полную государственную поддержку, находятся Citroen e-C5 Aircross и Nissan Ariya. В то же время, такие конкуренты Scenic, как Peugeot E-3008 и Volkswagen ID.4, по-прежнему претендуют только на базовую выплату в £1 500.