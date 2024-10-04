Renault выпустил водородный универсал с аккумулятором, подзаряжаемым от водорода

Компания Renault планирует стать углеродно-нейтральной в Европе к 2040 году, а по всему миру всего лишь через 10 лет. Для достижения этой цели автопроизводитель удваивает усилия по созданию автомобилей на батарейном электричестве, при этом утверждая, что у водородных машин тоже есть будущее. Новый концепт-кар Emblème, названный демонстрационным, объединяет в себе обе технологии. Похоже на новый Honda CR-V e:FCEV, Emblème сочетает водородный топливный элемент с аккумуляторным блоком.

Французский бренд называет его универсалом, хотя некоторые могут поспорить, что в машине слишком много дверей. Но вне зависимости от кузовного стиля, Emblème - это концепция, основанная на аэродинамике, с коэффициентом лобового сопротивления всего 0.25. Внешне он существенно отличается от обычных серийных моделей, и мы надеемся, что некоторые детали его дизайна перейдут на дорожные автомобили. Emblème крупнее, чем можно было бы ожидать от компактного автомобиля, его длина составляет 189 дюймов (4,8 метра), а высота - всего 59,9 дюймов (1,52 метра), что создает элегантный профиль.

Renault утверждает, что Emblème способен проехать до 621 мили (1 000 километров) "на скорости, сопоставимой с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания." Для этого потребуется две остановки для заправки 2,8-килограммового бака водорода, при условии, что вам удастся найти заправочные станции, учитывая, что к концу прошлого года их глобальное количество составляло примерно 1 000. Каждая остановка занимает менее пяти минут, а полный бак хватает на 217 миль (350 километров). В городе низкий универсал ведет себя как электромобиль благодаря 40-кВтч никель-марганцево-кобальтовому (NMC) аккумуляторному блоку.

Проведя анализ, можно сделать вывод, что полного заряда батареи хватит на 187 миль (300 километров), учитывая, что сделав две остановки для заправки водородом, водитель сможет проехать 434 мили (700 километров). Emblème задний привод благодаря электродвигателю мощностью 215 лошадиных сил, установленному сзади. Этот электродвигатель с ротором на обмотке не использует редкоземельные металлы.

Несмотря на сложную силовую установку, Emblème не такой тяжелый, как большинство традиционных гибридов или электромобилей. Renault сообщает о собственном весе в 3 858 фунтов (1 750 килограммов) после того, как инженеры "устраняли каждый лишний килограмм." Все усилия были направлены на то, чтобы обеспечить, чтобы этот поразительный универсал был максимально экологически чистым. Вредные выбросы "от колыбели до могилы" сократились на 90% по сравнению с автомобилем такого же размера.

Концепт-кар будет представлен на общественном показе на Парижском автосалоне 2024 года, который пройдет с 14 по 20 октября. Мы надеемся увидеть также его интерьер.

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