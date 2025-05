Концепт Renault Embleme может стать следующим поколением Espace

Компания Renault работает над захватывающим кроссовером флагманского класса с большим пространством и упором на семейность - можно сказать, что это Renault Espace будущего.

В прошлом году компания продемонстрировала длинный и изящный концепт Embleme, и дизайнерско-конструкторская команда Renault исследует способы воплотить подобную концепцию в серийное производство. Скорее всего, новинка будет полностью электрической и, вероятно, станет следующим поколением модели Espace, появившись на рынке до конца текущего десятилетия.

«Как вы думаете, каким будет будущий электромобиль D-сегмента [представительского класса]?» - спросил глава бренда Renault Фабрис Камболив журналистов из Auto Express на саммите Financial Times Future of the Car Summit. «Это - то, над чем мы работаем. Но на данный момент это часть нашего секретного рецепта».

Камболив уточнил, что Renault стремится использовать дополнительное пространство салона и багажника, освобожденное благодаря электрическим платформам, которым не нужно размещать двигатель, а также аэродинамические преимущества длинного автомобиля для увеличения запаса хода: вместе это звучит очень похоже на концепцию Embleme.

«Embleme - это чистое воплощение того, куда мы хотим двигаться в современной части дизайна Renault», - сказал журналистам из Auto Express директор по дизайну Renault Group Лоран ван ден Аккер. «Не недооценивайте Embleme: это красивый объект. Одно дело соблазнить [людей] формой, которую они знают - совсем другое соблазнить их чем-то абсолютно новым».