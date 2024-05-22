Kia Borrego ушла в прошлое?

Автомобиль Borrego прожил короткую и несчастливую жизнь в США, где был предложен только в 2009 году. Kia прекратила производство своего крупнейшего внедорожника из-за низких продаж. Тем не менее, рамный внедорожник продолжил продаваться в других рынках. Он все еще продается в Южной Корее под названием Mohave. Однако, похоже, что время для массивного внедорожника подходит к концу.

Согласно информации из журнала ET Magazine, производство завершится в июле на заводе Хвасунг из-за снижения продаж. В апреле поставки сократились всего до 257 единиц. Более строгие нормы по выбросам также ускоряют угасание модели. Освобожденные производственные мощности будут использованы для увеличения выпуска Sorento и создания готовящегося к производству пикапа Tasman. По информации, Kia приостановит операции на заводе с конца июля до середины августа, чтобы подготовить линии производства к запланированным изменениям.

Боррего/Mohave - один из старейших продуктов Kia, который по-прежнему продается сегодня. Он был выпущен в 2008 году и получил обновление в 2016 году. Хотя второе поколение было представлено в 2019 году, это было в основном тяжелое обновление, а не настоящий автомобиль нового поколения. Интересный факт - оригинальная модель была создана Питером Шреером, человеком, стоявшим за легендарным дизайном Audi TT. Он также работал над Volkswagen New Beetle и Golf Mk4, прежде чем создал десятки автомобилей для Hyundai, Kia и Genesis.

Трехрядный внедорожник предлагается исключительно с полным приводом, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и турбодизельным 3,0-литровым V6. Дизельный двигатель развивает 256 лошадиных сил и 413 фунт-футов крутящего момента. Самый прочный автомобиль Kia - до прихода Tasman - стоит от эквивалента $37,000. Флагманская комплектация обходится в $45,600 без учета дополнительных опций.

Когда было запущено второе поколение, Kia не испытывала воду снова в США, где у Borrego, вероятно, были бы более высокие шансы на успех. Его предшественник вышел в неудачное время, учитывая Великую рецессию конца 2000-х, когда цены на бензин были на небесах. C тех пор спрос на прочные внедорожники вырос, так что рамный внедорожник имел бы смысл.

Ну, возможно, с другим названием, так как "Borrego" был навсегда испорчен после того, как первая модель потерпела коммерческое фиаско в Северной Америке. Kia по-прежнему не обращается к любителям активного отдыха, но она сделала несколько шагов, чтобы привлечь покупателей, предложив X-Line комплектацию для Sportage, Sorento и Telluride.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.