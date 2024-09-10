Первый и, кажется, единственный, Lightyear EV выставлен на продажу

Отправимся назад во времени на несколько лет – во времена бурлящих двадцатых – в 2019 год. Электромобили были на пороге популярности, и среди них был Lightyear 1, элегантный прототип седана от финской компании Lightyear. Помимо стандартной возможности зарядки, он мог получать энергию от солнца благодаря множеству солнечных панелей. Затем наступил 2020 год, и, ну, вы знаете, каким стал мир с тех пор.

Прототип Lightyear 1 превратился в производственный автомобиль Lightyear 0 с ценником в $250 000, затем производство внезапно закончилось в 2023 году, вскоре после чего дочерняя компания Lightyear, Atlas Technologies, обанкротилась. Тем не менее, оригинальный автомобиль все еще существует, и вы не поверите, когда узнаете, что он был выставлен на аукцион Troostwijk в Нидерландах всего несколько дней назад. На момент нашей публикации 10 сентября, ставка составляет 13 500 евро, что эквивалентно примерно $14 900. Аукцион закрывается в конце сентября, так что еще есть много времени для роста цены.

Что получит победивший участник? Автомобиль указан как шасси номер 1, якобы полностью функциональный, с максимальной скоростью 160 км/ч и запасом хода по стандарту WLTP в 388 миль от батареи на 60,0 киловатт-часов. Если вам это знакомо, то это те же цифры, которые Lightyear пропагандировала при анонсе производства Lightyear 0. То же самое относится к примерно 11 000 километрам солнечного заряда, полученным через панели. Теоретически, при условии, что вы живете в солнечном месте, можно проехать среднее ежедневное расстояние до работы без необходимости зарядки от розетки в течение многих месяцев.

Быстрый визит на сайт компании Lightyear (да, он все еще существует) показывает, что компания сейчас работает над технологиями солнечной зарядки для автомобилей. Lightyear 0 и предполагаемый Lightyear 2 – значительно более дешевый автомобиль, задуманный для конкуренции с Tesla Model 3 – ушли в прошлое. Насколько мы можем судить, автомобиль, выставленный на аукционе, может быть единственным примером своего рода в мире.