Реконструкцию автодрома в Монце решено продолжить

Легендарный автодром в Монце, который был построен в 1922 году, уже 75 раз принимал у себя Гран При Италии. Контракт с Формулой 1 у этой трассы действует до 2031 года, однако руководство Autodromo Nazionale Monza не останавливается на достигнутом и продолжает работу по обновлению инфраструктуры.

На этой неделе городской совет Монцы одобрил реализацию нового этапа реконструкции. Согласно утверждённому плану, на трассе полностью обновят крышу комплекса боксов, построят современное здание для дирекции гонки, а также возведут новый пресс-центр, где будут работать аккредитованные журналисты во время проведения этапа Гран При.

Заседание городского совета, на котором обсуждался вопрос инвестиций в развитие автодрома, прошло практически при полном согласии его участников. Издание Gazzetta dello Sport подчёркивает своевременность этого решения, особенно с учётом того, что в календаре Формулы 1 появляется всё больше новых автодромов, оснащённых по последнему слову техники.

Реконструкция в Монце имеет не только эстетическое значение. Организаторам Гран При Италии уже давно ставят условие модернизации трассы, и такие преобразования потребуют значительных финансовых вложений.

«Почти единогласное голосование подтверждает, что все понимают ценность нашего проекта», — отметил Джузеппе Редели, президент автодрома. Он подчеркнул, что ежегодное проведение Гран При Италии приносит экономике региона около 250 миллионов евро. Джузеппе Редели также выразил благодарность всем, кто поддержал проект, — Автоклубу Италии, министерству инфраструктуры и транспорта, министерству финансов, руководству Ломбардии, а также муниципалитету города Монца.