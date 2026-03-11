Главная Новости Reform обещает отменить гранты на электромобили, чтобы «сдерживать цены на бензин»
Новости

Reform обещает отменить гранты на электромобили, чтобы «сдерживать цены на бензин»

Реформа UK предлагает отменить грант на электромобили, чтобы не повышать топливный акциз на фоне роста мировых цен на нефть и топлива.
РедакцияР
Редакция
11.03.2026, 12:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Партия Reform UK выступила с предложением отменить грант на покупку электромобилей, чтобы не допустить повышения акциза на топливо, которое запланировано на сентябрь. Такое заявление прозвучало на фоне резкого роста цен на нефть, связанного с продолжающимся конфликтом в Иране и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Уже через несколько дней после начала военных действий стоимость бензина достигла самого высокого уровня за последний год.

В понедельник цена на нефть подскочила до отметки $119 за баррель — это максимум с начала конфликта в Украине в 2022 году. Однако уже во вторник стоимость снизилась примерно до $88 за баррель. Несмотря на такие колебания и заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении конфликта в Иране, эксперты предупреждают о возможном дальнейшем росте стоимости топлива для потребителей на автозаправках.

Реальные последствия повышения цен уже ощутили водители. По данным RAC, с 28 февраля по 10 марта средняя цена бензина увеличилась с 133.83 пенса за галлон до 137.78 пенса за литр. Для владельцев автомобилей с обычным 55-литровым баком это означает дополнительные расходы примерно в £2 за одну заправку. Прогнозируется, что цены могут продолжить расти.

В сложившейся ситуации партия Reform UK обратилась к правительству Лейбористов с призывом отказаться от отмены пятиминусной скидки на топливный акциз, которая должна начаться с сентября. Напомним, эта мера была введена еще в марте 2022 года для смягчения последствий войны в Украине и изначально предполагалась как временная.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация