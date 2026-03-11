Reform обещает отменить гранты на электромобили, чтобы «сдерживать цены на бензин»

Партия Reform UK выступила с предложением отменить грант на покупку электромобилей, чтобы не допустить повышения акциза на топливо, которое запланировано на сентябрь. Такое заявление прозвучало на фоне резкого роста цен на нефть, связанного с продолжающимся конфликтом в Иране и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Уже через несколько дней после начала военных действий стоимость бензина достигла самого высокого уровня за последний год.

В понедельник цена на нефть подскочила до отметки $119 за баррель — это максимум с начала конфликта в Украине в 2022 году. Однако уже во вторник стоимость снизилась примерно до $88 за баррель. Несмотря на такие колебания и заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении конфликта в Иране, эксперты предупреждают о возможном дальнейшем росте стоимости топлива для потребителей на автозаправках.

Реальные последствия повышения цен уже ощутили водители. По данным RAC, с 28 февраля по 10 марта средняя цена бензина увеличилась с 133.83 пенса за галлон до 137.78 пенса за литр. Для владельцев автомобилей с обычным 55-литровым баком это означает дополнительные расходы примерно в £2 за одну заправку. Прогнозируется, что цены могут продолжить расти.

В сложившейся ситуации партия Reform UK обратилась к правительству Лейбористов с призывом отказаться от отмены пятиминусной скидки на топливный акциз, которая должна начаться с сентября. Напомним, эта мера была введена еще в марте 2022 года для смягчения последствий войны в Украине и изначально предполагалась как временная.