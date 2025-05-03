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Ферстаппен вынудил Red Bull Racing к дисциплине

Макс Ферстаппен избежал штрафа за нарушение во время квалификации в Майами. Ошибка настройки машины привела к недопониманию. Команда получила предупреждение.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.05.2025, 02:53·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации к спринту Гран При Майами, жюри рассмотрело действия пилота Макса Ферстаппена во второй сессии. Пилот проехал участок между первой и второй линиями автомобиля безопасности медленнее на шесть секунд, чем требуется по инструкции директора гонки.

На слушаниях представитель команды объяснил жюри, что Ферстаппен двигался с постоянной скоростью, ориентируясь на данные на своем руле. Именно из-за ошибки в настройках автомобиля на панели управления отображались неверные цифры, что привело к расхождению во времени на шесть секунд. Когда коллектив осознал проблему, он моментально связался с пилотом, давая указание увеличить скорость.

Жюри признало, что несмотря на техническое нарушение, в данном случае Ферстаппен не двигался по трассе чрезмерно медленно, не создавал опасных ситуаций и не мешал другим участникам гонки. Поэтому штраф к пилоту не был применен.

Однако команда получила предупреждение за предоставление Максу Ферстаппену неточной информации, что было признано нарушением правил.

Источник

Макс Ферстаппен (202)FIA (192)Red Bull Racing (394)

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