Ферстаппен вынудил Red Bull Racing к дисциплине

После завершения квалификации к спринту Гран При Майами, жюри рассмотрело действия пилота Макса Ферстаппена во второй сессии. Пилот проехал участок между первой и второй линиями автомобиля безопасности медленнее на шесть секунд, чем требуется по инструкции директора гонки.

На слушаниях представитель команды объяснил жюри, что Ферстаппен двигался с постоянной скоростью, ориентируясь на данные на своем руле. Именно из-за ошибки в настройках автомобиля на панели управления отображались неверные цифры, что привело к расхождению во времени на шесть секунд. Когда коллектив осознал проблему, он моментально связался с пилотом, давая указание увеличить скорость.

Жюри признало, что несмотря на техническое нарушение, в данном случае Ферстаппен не двигался по трассе чрезмерно медленно, не создавал опасных ситуаций и не мешал другим участникам гонки. Поэтому штраф к пилоту не был применен.

Однако команда получила предупреждение за предоставление Максу Ферстаппену неточной информации, что было признано нарушением правил.