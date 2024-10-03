Шоу Red Bull на улицах Йоханнесбурга: где адреналин витает в воздухе

Подготовка к мероприятию находится в активном процессе: гоночный болид Дэвида был доставлен на место на открытом грузовике, который провел несколько часов в пробке. Фотографии этого неординарного переезда быстро разлетелись по социальным сетям, вызвав интерес у поклонников автоспорта.

Информация о возможной организации Гран При в одной из африканских стран ожидается к концу текущего года. Это станет возможным после очередного визита исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали. Он с воодушевлением относится к этой идее, учитывая наличие нескольких потенциальных кандидатур от различных стран континента.