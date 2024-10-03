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Шоу Red Bull на улицах Йоханнесбурга: где адреналин витает в воздухе

6 октября в Йоханнесбурге состоится мероприятие Red Bull Showrun Joburg, в рамках которого пилот Дэвид Култхард совершит заезд на болиде Red Bull RB7 по улицам центра города.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2024, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Подготовка к мероприятию находится в активном процессе: гоночный болид Дэвида был доставлен на место на открытом грузовике, который провел несколько часов в пробке. Фотографии этого неординарного переезда быстро разлетелись по социальным сетям, вызвав интерес у поклонников автоспорта.

Информация о возможной организации Гран При в одной из африканских стран ожидается к концу текущего года. Это станет возможным после очередного визита исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали. Он с воодушевлением относится к этой идее, учитывая наличие нескольких потенциальных кандидатур от различных стран континента.

Источник

Red Bull Racing (260)Дэвид Култхард (5)Гонка (158)

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