Red Bull и Honda подписали соглашение о поставках двигателей

Red Bull и Honda подписали контракт, предусматривающий поставку силовых установок для команд Red Bull Racing и Racing Bulls на ближайшие два года.

Согласно условиям соглашения, речь идет об агрегатах предыдущего поколения, которые были установлены на болиды прошлых лет. Оба коллектива, входящие в состав австрийского концерна, намерены применять эти силовые установки в рамках программы TPC (Testing of a Previous Car). Данная программа позволяет командам Формулы 1 проводить неограниченное количество тестов на автомобилях, возраст которых превышает два года.

В сезоне 2026 года Red Bull Racing и Racing Bulls перейдут на силовые установки, разработанные совместно с Ford. Однако такие моторы не совместимы с болидами прежних лет, что вынудило команды обратиться к бывшему партнеру — компании Honda — для продолжения работы по программе TPC.

Переговоры между сторонами начались ещё в декабре прошлого года и долгое время затягивались из-за разногласий по поводу стоимости контракта. Тем не менее, как сообщает GPBlog, соглашение было достигнуто и рассчитано на период в два года.

Начиная с 2028 года, когда болиды 2026 года также попадут под действие программы TPC, команды смогут использовать уже собственные силовые установки.