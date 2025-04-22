Убытки автодилеров в Санкт-Петербурге достигли сотен миллионов рублей, сообщает РБК.

Закредитованность крупнейших петербургских автодилеров за прошлый год выросла на 47,6% по сравнению с показателем 2023 года, достигнув 34,7 млрд рублей, в то время как в 2023 году эта цифра составляла 23,5 млрд рублей. Общий убыток автосалонов за отчетный период увеличился до 226,56 млн рублей, что на 109% превышает уровень предыдущего года, сообщает издание "Фонтанка".

Эксперты также отмечают значительный рост общей кредиторской задолженности автосалонов, которые вынуждены брать кредиты для закупки новых автомобилей и выплаты заработной платы своим сотрудникам. Увеличение уровня закредитованности может привести к банкротству компаний, и, как отмечает эксперт Святослав Данилов, это может привести к исчезновению с рынка наименее конкурентоспособных участников.

Анализируя данные, можно сказать, что выручка автосалонов за прошлый год выросла из-за увеличения стоимости автомобилей. Аналитики зафиксировали приблизительный рост в 13%, достигнув отметки в 428,6 млрд рублей.

Не только цены на автомобили растут, но и расходы на услуги автосервисов возрастают. В 2024 году медианный прайс на обслуживание увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 5 500 рублей.

Фото: Carsweek.ru

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