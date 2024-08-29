Разряд! Еще разряд! Гибридный Seres Aito M7, обзор от CARS.RU

Seres Aito — новый для России бренд известного в Китае автопроизводителя. Seres Aito M7 представляет собой сочетание ультрасовременных технологий, комфорта и стиля. Этот роскошный представительский кроссовер является одним из самых интересных предложений на рынке в своём сегменте и может стать отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и функциональный автомобиль.

Дизайн Seres Aito M7 привлекает внимание своей элегантностью и стилем. Автомобиль имеет динамичный силуэт с плавными линиями и стильными деталями, такими как адаптивная светодиодная оптика и легкосплавные диски 20” или 21”. Внутри салона царит атмосфера комфорта и уюта благодаря качественным материалам отделки, эргономичным сиденьям и продуманной организации пространства.

Автомобиль Seres Aito M7 шестиместный, во втором ряду два отдельных кресла, проход между ними обеспечивает доступ в третий ряд. Такая компоновка создана для стандартной семьи: впереди папа и мама, во втором ряду дедушка и бабушка, сзади - двое детей.

Отделка салона кожей выполнена с текстурой Nappa. Все сиденья переднего и второго ряда оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем! Непривычная щедрость от производителя, привыкнуть к которой будет очень легко.

Одно из кресел второго ряда обладает функцией zero-gravity, обеспечивающей идеальное ортопедическое положение тела пассажира.

Также надо учитывать, что при использовании этой функции складывается и становится недоступным для использования пассажирское сиденье в первом ряду.

Сиденья водителя и переднего пассажира имеют 12-позиционные электрические регулировки.

В салоне есть 3-х зонная климатическая система (с функцией очистки воздуха PM 2.5), система ароматизации воздуха. За настроение отвечают 15 динамиков акустической системы и 128-и цветная комфортная подсветка.

Перечислить всю “электронную” начинку будет сложно. Особенно отметить хотели бы камеру в салоне, которая расположена на передней левой стойке. Эта камера может распознавать вас, как на смартфоне, и включать заранее настроенный профиль пользователя. Начиная от регулировок сидений, света и музыки, до стиля вождения и контроля усталости водителя. Если же вы не хотите настолько глубоко погружаться в сеть, воспользуйтесь штатной физической заглушкой.

Остальные приятные и полезные фишки:

Бесключевой доступ

Большая панорамная крыша c люком

Доводчики дверей

Тонированное остекление задней полусферы

Электрические выдвижные ступеньки

Электропривод багажника, функция hands free

2 беспроводные зарядки мобильного телефона мощностью 50 Вт с охлаждением

15,6" экран мультимедийной системы

10,25" экран панели приборов и Проекционный дисплей 10,25"

2 передние, 2 боковые подушки безопасности

2 боковые шторки безопасности

38 !!! активных систем безопасности

Seres Aito M7 уже подготовлен к эксплуатации в России, в нем есть полноценный Зимний пакет: подогрев руля, сидений, стеклоомывателя, зеркал, боковых зеркал и заднего стекла.

А теперь самое интересное.

Главной особенностью Seres Aito M7 является его EVR гибридная силовая установка, которая сочетает в себе бензиновый двигатель и 2 электромотора. Это позволяет автомобилю быть экономичным и экологичным, а также обеспечивает хорошую динамику и управляемость.

Бензиновый двигатель 1.5 л. служит только для увеличения запаса хода. По отдельному, независимому электродвигателю на передней и задней оси обеспечивают полный привод.

Управлять автомобилем с последовательным гибридом также легко, как и обычным автомобилем на бензиновом двигателе. Вы просто ведете свой автомобиль, как привыкли. Машина сама, без вашего дополнительного вмешательства выбирает нужный момент, когда необходимо включить бензиновый двигатель-генератор, чтобы начать подзаряжать батарею. Машина автоматически подзаряжает электрическую батарею,и сама переключает вас на самый экономичный режим для вашего типа движения. Вы просто наслаждаетесь поездкой и экономите на топливе. Умные технологии все делают за вас!

Разгон до 100 км за 4.8 секунды. Комбинированный запас хода (то есть стартуя с полным баком бензина и на полностью заряженной батарее) до 1050 км.

Максимальная суммарная мощность двигателей 323 кВт (439 л.с.). Вы представляете, как все это может “выстреливать”! И не стоит опасаться гигантского налога за такой табун лошадей. Для последовательных гибридов, где колеса вращаются только за счет электромоторов, мощность ДВС не учитывается. За базовую мощность электромотора берется меньшая, то есть 30-минутная, и у Seres Aito M7 это показатель составляет 138 кВт.

В целом, Seres Aito M7 показал себя надежным и функциональным автомобилем. Это отличный выбор для тех, кто ценит современные технологии, комфорт и стиль. Автомобиль подойдёт как для городской езды, так и для дальних поездок, обеспечивая при этом безопасность, экономичность и удовольствие от вождения.