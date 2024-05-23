УАЗ "Патриот" превращается в удобный кемпер

Компания "Автокемперпром" представила новинку - четырехместный кемпер "Навигатор" на основе внедорожника УАЗ "Патриот". Согласно информации портала Motor.ru, на данный момент выпущены лишь пробные образцы, а начало продаж запланировано на более поздний срок.

Преобразования "Патриота" включали в себя обрезку кузова с оставлением двух оригинальных дверей и установку жилого модуля. В результате длина автомобиля увеличилась до 5,4 м, ширина составила 2,1 м, а высота – 3,1 м. Вес модуля составляет 2,35 тонны.

Внутри кемпера "Навигатор" разместили двуспальную кровать размером 1,9×1,4 м и односпальную 1,85×1 м. В кухонном блоке установлен холодильник на 95 л, индукционная плита с одним конфорком, микроволновка и кофемашина. Кроме того, в наличии стиральная машина, баки для чистой и использованной воды объемом 110 и 45 л соответственно, электрический бойлер, два воздушных отопителя, а также аккумуляторы, которые могут заряжаться, включая через встроенные солнечные панели.

Также в комплектации предусмотрены держатель для трех велосипедов, рейлинги, фаркоп, стальной бампер и дополнительные осветительные приборы на крыше. Однако, за некоторые из этих опций, скорее всего, потребуется дополнительная оплата. Информация о цене "Навигатора" на данный момент отсутствует.